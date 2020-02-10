Хрюнов назвал бой Харитонова и Родригеса главным событием российских единоборств

Российский промоутер Владимир Хрюнов назвал бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса, который состоится 23 февраля в Белоруссии, главным событием российских единоборств.

— Это очень большое событие. Большое событие и главное событие российских единоборств. Интерес к бою очень большой, — сказал Хрюнов в интервью «РЕН ТВ».

Мы знаем, что Сергей офицер, у которого больше ста прыжков с парашютом. Сергей готовится к одному из самых серьезных боев в своей жизни. 23 февраля — не простая дата для любого мужчины, тем более для офицера. Сергей будет защитник нашей Родины.

Родригес готов вторгнуться на территорию России. Мне показалось, что я ослышался, но он именно так формулирует задачу своего визита здесь. Вот он весь такой.

39-летний Харитонова выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года.

Правила будут отличаться от традиционных правил ММА: бой в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.