Ислам Махачев: «Парни из первой десятки рейтинга много болтают, но никто не хочет драться со мной»

Российский боец UFC Ислам Махачев (21-1) сообщил, что никто из топ-10 рейтинга легкого дивизиона не хотел соглашаться на бой с ним на турнире UFC Fight Night 202, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США) в ночь на 27 февраля. В результате соперником Махачева станет американец Бобби Грин, не входящий в топ-15 легкого веса.

«Али Абдель-Азиз позвонил мне и сообщил, что Бенеил Дариуш травмировался, — сказал Махачев в интервью ESPN MMA. — Я сказал Али, чтобы он позвонил Рафаэлю Дос Аньосу, потому что он свободен. Дос Аньос должен был подраться с Рафаэлем Физиевым, но у Рафаэля возникли небольшие проблемы с визой. Я сказал, чтобы позвонили Тони Фергюсону, Грегору Гиллеспи, Майклу Чендлеру. Только Бобби Грин дал мне ответ. Я думаю, что Бобби нужны деньги. Все эти парни из первой десятки рейтинга только и делают, что болтают. Вне рейтингов есть очень много очень хороших бойцов. Все знают, что в топ-15 трудно запрыгнуть. Мы должны сменить всех этих стариков из топ-15. Очень скоро в легком дивизионе сменится король».