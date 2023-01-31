Леон Эдвардс: «Я подерусь с Масвидалем, но только если он побьет Бернса»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) заявил, что Хорхе Масвидаль (35-16) может вновь получить бой за титул, если побьет Гилберта Бернса (21-5) на UFC 287.

«Если Масвидаль побьет Гилберта, то, я думаю, мы проведем бой, — сказал Эдвардс на The MMA Hour. — Мы не виделись с ним три или четыре года. Давай уже поставим точку. Забавно, что два-три года назад никто не знал, кто я такой, а сейчас я — король дивизиона. В настоящее время я сфокусирован на Усмане. Это самый трудный бой в дивизионе. Когда я его побью, тогда посмотрим, что будет дальше».

Эдвардс и Масвидаль конфликтуют с 2019 года. На турнире UFC в Лондоне Масвидаль подошел к британцу в подтрибунном помещении и неожиданно нанес несколько ударов.

Эдвардс проведет матч-реванш с Камару Усманом (20-2) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.