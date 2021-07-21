Хорхе Масвидаль: «Безумие, что есть еще те, кто верит, что коммунизм и социализм могут работать»

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль высказался об идущих протестах на его родной Кубе.

«Я хочу, чтобы все в мире поддержали кубинцев, которые сейчас вышли на протесты против коммунистического режима, — призывает Масвидаль в интервью Fox News. — В США вышли люди, чтобы поддержать эти протесты. Но митингов мало, мы должны сделать что-то еще, чтобы сломать этот режим. Тех же трусов и дураков, которые не знают историю, я предлагаю отправлять на Кубу. Пусть поживут там хотя бы день. Это просто выносит мой мозг, что есть люди, которые по-прежнему думают, что социализм или коммунизм могут работать хоть в каком-либо виде.

Это безумие, что остались еще люди, которые так думают. Этот дурак Колин Коперник (игрок NFL — прим. СЭ) заслуживает наибольшего презрения, потому что он постоянно молится на социализм. Я не понимаю, как человек, которому США дали возможность играть в футбол и зарабатывать миллионы, поддерживает социализм. При социализме он бы стоял в трехдневных очередях за хлебом. На Кубе нет медицины, нет горячей воды, нет еды, а есть только длинные очереди за хлебом. Сейчас многие требуют, чтобы США сняли санкции и эмбарго с Кубы. Но как насчет того, чтобы уничтожить коммунистический режим, и санкции снимутся сами собой?. Я призываю всех поддержать кубинские протесты и поддержать вообще всех, кто борется в этом мире против коррумпированых и угнетающих государств".

С 11 июля на Кубе идут масштабные антиправительственные протесты. Люди вышли на улицу из-за недовольства введением нормирования питания и медикаментов, а также высокой смертностью от ковида.