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Холлоуэй и Родригес были госпитализированы после боя

03:19
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Макс Холлоуэй и Яир Родригес были госпитализированы после пятираундового боя на UFC Vegas 42. Об этом сообщил на послематчевой пресс-конференции президент промоушена Дана Уайт.

«Я думал, что Макс после таких лоукиков не сможет на своих ногах выйти из клетки, но он ходит как ни в чем не бывало. Я сказал ему, что он психопат. Просто безумие, насколько этот парень стойкий. Мы отправили обоих бойцов сразу в больницу».

Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением на UFC Vegas 42.

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Никита Горшенин все материалы автора
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