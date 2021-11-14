Холлоуэй и Родригес были госпитализированы после боя

Макс Холлоуэй и Яир Родригес были госпитализированы после пятираундового боя на UFC Vegas 42. Об этом сообщил на послематчевой пресс-конференции президент промоушена Дана Уайт.

«Я думал, что Макс после таких лоукиков не сможет на своих ногах выйти из клетки, но он ходит как ни в чем не бывало. Я сказал ему, что он психопат. Просто безумие, насколько этот парень стойкий. Мы отправили обоих бойцов сразу в больницу».

Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением на UFC Vegas 42.