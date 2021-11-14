Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй поделился эмоциями после победы над Яиром Родригесом.

«UFC хочет, чтобы кто-то надрал мне зад. Яир — зверь, воин уважение ему, — сказал Холлоуэй в октагон-интервью. -Чтобы стать лучшим, ты должен драться с лучшими, а лучший — Благословленный (прозвище Холлоуэя — прим. СЭ). Понятно, почему люди боятся драться с Яиром. Два года простоя и такой бой! Два года!

Чувствую себя хорошо, кики в икру я терпел нормально. У него неплохой бокс, но к нему он добавляет еще и локти. И против лучшего боксера это уже какой-то нелегальный бокс. Что дальше? У меня победа над действующим чемпионом в 155 фунтах, я в короткой очереди на бой с Конором, так что держите меня в уме».

Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением на UFC Vegas 42.