Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макс Холлоуэй: «Яир — зверь и воин, но я — лучший»

03:34
Теги:

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй поделился эмоциями после победы над Яиром Родригесом.

«UFC хочет, чтобы кто-то надрал мне зад. Яир — зверь, воин уважение ему, — сказал Холлоуэй в октагон-интервью. -Чтобы стать лучшим, ты должен драться с лучшими, а лучший — Благословленный (прозвище Холлоуэя — прим. СЭ). Понятно, почему люди боятся драться с Яиром. Два года простоя и такой бой! Два года!

Чувствую себя хорошо, кики в икру я терпел нормально. У него неплохой бокс, но к нему он добавляет еще и локти. И против лучшего боксера это уже какой-то нелегальный бокс. Что дальше? У меня победа над действующим чемпионом в 155 фунтах, я в короткой очереди на бой с Конором, так что держите меня в уме».

Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением на UFC Vegas 42.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
«Опасный сахар»: почему у миллионов россиян выявляют диабет
0