Холлоуэй единогласным решением судей победил Родригеса в главном поединке UFC Vegas 42
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Американский боец Макс Холлоуэй в главном бое UFC Vegas 42 победил мексиканца Яира Родригеса.
Поединок в полулегком весе продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).
На счету 29-летнего Холлоуэя 23 победы и 6 поражений, у 29-летнего Родригеса 14 побед при трех поражениях.
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