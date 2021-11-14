Холлоуэй единогласным решением судей победил Родригеса в главном поединке UFC Vegas 42

Американский боец Макс Холлоуэй в главном бое UFC Vegas 42 победил мексиканца Яира Родригеса.

Поединок в полулегком весе продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

На счету 29-летнего Холлоуэя 23 победы и 6 поражений, у 29-летнего Родригеса 14 побед при трех поражениях.