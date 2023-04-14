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Сегодня, 18:45

Холлоуэй и Аллен уложились в лимит полулегкого веса перед боем в UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Макс Холлоуэй.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй и англичанин Арнольд Аллен взвесились перед поединком.

Вес каждого из них составил 146 фунтов (66,2 кг). Бойцы возглавят турнир UFC on ESPN 44, который пройдет в ночь на 16 апреля в Канзас-Сити (Миссури, США).

На счету Холлоуэя 23 победы и 7 поражений, у Аллена — 19 побед и 1 поражение.

Также в предстоящем турнире примет участие непобежденный россиянин Азамат Мурзаканов, на счету которого 12 побед. Его оппонентом станет американец Джастин Джейкоби (18 побед, 6 поражений и 1 ничья). Спортсмены подерутся в весовой категории до 205 фунтов (93 кг).

Арнольд Аллен
Макс Холлоуэй
UFC
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