Хлебников заявил, что хочет нокаутировать Вильданова
Боец Брюс Хлебников поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Денисом Вильдановым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Так как мы из разных видов спорта, но именно в боксе мы новички, то это будет равноправный бой. Больше будет решать именно то, кто меньше переволнуется, кто лучше подготовится. Это именно противостояние с самообладанием над самим собой.
Я, конечно же, планирую отработать все три раунда, но у меня есть желание сделать жесткий нокаут. Но с Денисом это, конечно, сложно, потому что его вырубить тяжело, но у меня удар сильнее всех, с кем он дрался», — приводит слова Хлебникова РЕН ТВ.
Бой состоится в пятницу, 13 августа. РЕН ТВ в прямом эфире покажет турнир.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/865105-khlebnikov-o-boe-s-bolshim-papoi-moi-udar-silnee-vsekh-s-kem-on-dralsia
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