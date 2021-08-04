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Хабиб рассказал, как Майк Тайсон уговаривал его провести боксерский поединок

22:58
Хабиб Нурмагомедов (справа) и Майк Тайсон. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов (справа) и Майк Тайсон. Фото Instagram
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Бывший чемпионат UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал недавную встречу с легендой бокса Майком Тайсоном на подкасте Hotboxin. Непобежденный россиянин заявил, что Железный Майк предложил ему провести боксерский бой.

«Встретились с Майком Тайсоном, пообщались о жизни, — сказал Хабиб «СЭ» на пресс-конференции в Бишкеке после турнира EFC 38. — Скоро закинут этот подкаст, мы где-то час общались. Очень интересно было, честно сказать. Драться я точно не собираюсь. Он у меня тоже самое спрашивал. Я ему тогда сказал: «Ты же сам понимаешь, как тяжело оставлять спорт?». Он на меня смотрит: «Да я, кстати, и не оставлял этот спорт». Я ему говорю: «Тебе уже под 60, заканчивай уже». Не-не, я никуда не собираюсь. У меня есть полно дел за клеткой, октагоном и рингом. Туда меня вообще не тянет. Я не знаю, почему вы туда меня загоняете».

Нурмагомедов завершил карьеру в ММА в октябре прошлого года, победив Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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