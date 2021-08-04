Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, чем завершился давний спор с Даниэлем Кормье. Суть спора заключалась в том, что если американский борец вольного стиля Джордан Барроуз выиграет у представителя России Заурбека Сидакова, то Хабиб отдаст Кормье 5000 долларов.

Выиграл Сидаков, и на вопрос «СЭ» о том, вернул ли Кормье денежный долг, Хабиб заявил следующее:

«Да, он тот спор проиграл, — ответил Хабиб на пресс-конференции в Бишкеке. — Он хотел отдать [5000 долларов], но я сказал, что не надо. Сказал: «Лучше отдай в зал». У нас всегда в зале бывает, так скажем, общак. Так что, я ему говорю: «На общак кинь в зал». Эти деньги он туда кинул».

«Он мне сейчас тоже писал, — продолжил Нурмагомедов. — У нас и сейчас идут такие баталии насчет — кто кого? Я ему говорю, что в 86 кг. и 74 кг. на самом деле золото они могут иметь. Большие шансы имеют. А все остальное я думаю, что наши борцы заберут. Такие вот споры есть у меня с ним».

Сидаков дважды побеждал Барроуза. Первый раз в 2018 году на чемпионате мира в Будапеште, а второй раз — годом позже на чемпионате мира в Нур-Султане.