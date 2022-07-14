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Сегодня, 16:52

Петр Ян рассказал, что он думает о переносе боя Исмаилова и Шлеменко

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) не считает, что перенос поединка Магомеда Исмаилова (17-3) и Александра Шлеменко (61-13) повлияет на его актуальность.

«Я не думаю, что актуальность данного боя пропадет, если он перенесется, — приводит слова Яна matchtv.ru. — Вопрос в том, что есть ли на это реально обоснованные причины, на перенос боя. Если они имеются — в связи со здоровьем Магомеда, то, безусловно, это имеет место быть. Это спорт, травмы, они присутствуют. Тут вопрос уже больше от руководства к бойцам. Давали согласие изначально, а теперь раз перенос боя, второй, третий... Насколько это вообще нужно будет организации, вот тут уже не мой вопрос. Если это им нужно, они этот бой проведут и в декабре, и в феврале.

Я считаю, что ни в коем случае нельзя выходить недолеченным. Я думаю, Магомед понимает все риски, что это большая ответственность, это его история. Тут вопрос к нему».

Бой Исмаилова и Шлеменко перенесен с августа на декабрь, потому что Исмаилов не успевает подготовиться к бою. Бойцы подерутся в Екатеринбурге в российской лиге RCC.

Источник: https://beta.matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI1632934_Eks_chempion_UFC_Potr_Jan_ne_schitajet_chto_aktualnost_boja_mezhdu_Ismailovym_i_Shlemenko_propadot_v_svazi_s_perenosom
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
Петр Ян
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