Херманссон: «Извиняюсь за такой бой, но сменился соперник и мне нужно было хоть как добыть победу»

Норвежско-шведский боец Джек Херманссон поделился впечатлениями от победы над американцем Крисом Кертисом на турнире UFC Fight Night 208.

«Он дразнил меня, и я поддался эмоциям, у меня вырвалось ругательство... Извиняюсь перед Крисом, просто адреналин захватил, обычно я всегда милый парень. Извиняюсь перед фанами за такой бой, я должен был драться против Даррена Тилла, но он слетел, и вышел на коротком уведомлении Крис, мне нужно было хоть как добыть победу.

Я знал, что у Криса отличная защита от переводов, и просто забороть его не получится, знал, что придется построить бой на работе в стойке. Мне бы хотелось попасть в кард на турнире в Швеции в этом году, и что еще более важно — дождаться легализации ММА в Норвегии», — сказал Херманссон в октагон-интервью.

Бой в средней весовой категории завершился победой Херманссона единогласным решением судей (29-28-29-28, 30-27).

34-летний Херманссон одержал 26 победу в карьере при 3 поражениях. До этого боя Херманссон последний раз выходил в октагон в феврале 2022 года на турнире UFC Fight Night 200, уступив раздельным решением судей Шону Стриклэнду.

34-летний Кертис потерпел 9 поражение при 29 победах. В прошлом бою в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 38 выиграл у Родольфо Виейры единогласным решением судей.