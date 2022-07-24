Хамзат Чимаев и Нейт Диам встретятся в главном бою турнира UFC 279

В главном бою турнира UFC 279 встретятся Хамзат Чимаев и Нейт Диас, сообщает пресс-служба промоушена.

Чимаев занимает третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. В последнем бою он победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Диаса в топ-15 нет. Кроме того, он идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Бой Чимаева и Диама состоится 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.