Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:51

Хамзат Чимаев и Нейт Диам встретятся в главном бою турнира UFC 279

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В главном бою турнира UFC 279 встретятся Хамзат Чимаев и Нейт Диас, сообщает пресс-служба промоушена.

Чимаев занимает третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. В последнем бою он победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Диаса в топ-15 нет. Кроме того, он идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Бой Чимаева и Диама состоится 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.

Нейт Диас
Хамзат Чимаев
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Истерика «Спартака» работает? Удалили не того, гол с нарушением: в каких эпизодах матча с «Краснодаром» арбитры решали в пользу красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Херманссон победил единогласным решением судей Кертиса на турнире UFC Fight Night 208

Херманссон: «Извиняюсь за такой бой, но сменился соперник и мне нужно было хоть как добыть победу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости