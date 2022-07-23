Блейдс — Аспиналл: главный кард турнира UFC в Лондоне

В субботу, 23 июля, в Лондоне пройдет турнир UFC Fight Night. В главном бою вечера встретятся Кертис Блейдс и Том Аспиналл. Начало главного карда — в 22:00 (мск).

Главный кард

Тяжелый вес: Кертис Блейдс (16-3-1) — Том Аспиналл (12-2)

Средний вес: Джек Херманссон (22-7) — Крис Кертис (29-8)

Легкий вес: Пэдди Пимблетт (18-3) — Джордан Левитт (10-1)

Полутяжелый вес: Никита Крылов (27-9) — Александр Густафссон (18-7)

Женский наилегчайший вес: Молли Маккэн (12-4) — Ханна Голди (6-2)

Полутяжелый вес: Пол Крейг (16-4-1) — Волкан Оздемир (17-6)