Хавьер Мендес: «Какой Веласкес в жизни? Шутник, сердечный, мирный и спокойный»

Тренер и владелец зала АКА Хавьер Мендес рассказал о человеческих качествах бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса.

— Назовите три главных человеческих качества Кейна в обычной жизни.

— Шутник. Сердечный. Мирный и спокойный. Не удивляйтесь тому, что я назвал его шутником. Когда он узнает вас близко, то начинает безостановочно шутить и разыгрывать. При этом он не болтун, как Даниэль. Даниэль любит это «Бла-бла-бла» (смеется), рот у него не закрывается. Кейн не такой — он скажет слово и молчит. Но при этом любит разыгрывать и шутить.

(Никита Горшенин)

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