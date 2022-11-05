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Майрбек Хасиев: «Махачев-Оливейра абсолютно неинтересный бой был. Раз-раз, легли и задушил»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Основатель ACA Майрбек Хасиев поделился мнением о турнире UFC 280, который состоялся 22 октября в Абу-Даби.

«Кто бы что ни говорил, у нас [в АСА] бои если не лучше, то точно не хуже, чем в UFC. Когда у нас 7-8 боев, у них, в лучшем случае, 2-3. И посмотрите, кто там делает погоду. Ребята, которые когда-то выступали в ACB, ACA.

Аль-Хамду ли-Ллях, что Махачев выиграл, но бой абсолютно неинтересный, кто бы что ни говорил. Там другие бои были гораздо интереснее. Небольшая схватка, раз-раз, легли, раз-раз, задушил и всё. Тот быстро сдался, мог бы еще подождать, очень рано сдался. Видно было, что рано сдался. Мог бы еще чуть-чуть подождать для того, чтобы его признали крутым парнем, хотя бы его девушка его признала. Хотя бы уснул, елки-палки. Так быстро сдаваться... Наши бойцы так быстро не сдаются», — сказал Хасиев.

Ислам Махачев
Майрбек Хасиев
ММА
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