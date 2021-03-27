Бибулатов победил де Алмейду и стал чемпионом АСА в легчайшем весе
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Российский боец ММА Магомед Бибулатов одержал победу в поединке с бразильцем Даниэлем де Алмейдой на турнире АСА 120 в Санкт-Петербурге. Он стал чемпионом организации в легчайшем весе.
Бой продлился все пять раундов. Россиянин победил единогласным решением судей.
32-летний Бибулатов одержал 18-ю победу в ММА при двух поражениях. У его 34-летнего соперника 22 победы, 5 поражений и одна ничья.
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