Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хасбик поехал на сборы к Рамзану Кадырову

15:31
Хасбик и Рамзан Кадыров. Фото Instagram
Хасбик и Рамзан Кадыров. Фото Instagram

Дагестанский блогер Хасбик поехал на сборы к главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Хасбик приехал на сборы в Чеченскую Республику, — сообщил Кадыров в сторис Instagram. — Он спорт не бросает, просто [Асхаб] Тамаев себя не так повел. [Хасбик] продолжает тренироваться, форму держит».

Хасбулла (он же Хасбик) должен был провести бой с таджикским певцом Абдурозиком, но бой сорвался из-за финансовых разногласий дагестанца с Асхабом Тамаевым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Американка оставила Россию без русского финала и золота. Серебро для Дериглазовой — трагедия
«Пишут, чтоб вся моя семья сдохла». Российский теннисист вылетел с Олимпиады и рассказал о дебилах из соцсетей
«Спартак» не должен был проигрывать. Но «Рубин» показал, как важна реализация
Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
3
Офсайд