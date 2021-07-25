Хасбик поехал на сборы к Рамзану Кадырову
15:31
Дагестанский блогер Хасбик поехал на сборы к главе Чечни Рамзану Кадырову.
«Хасбик приехал на сборы в Чеченскую Республику, — сообщил Кадыров в сторис Instagram. — Он спорт не бросает, просто [Асхаб] Тамаев себя не так повел. [Хасбик] продолжает тренироваться, форму держит».
Хасбулла (он же Хасбик) должен был провести бой с таджикским певцом Абдурозиком, но бой сорвался из-за финансовых разногласий дагестанца с Асхабом Тамаевым.
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