Харитонов заявил, что Иван Емельяненко в молодости был скромным и тихим

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился мнением о младшем из братьев Емельяненко Иване и о его дебюте в смешанных единоборствах.

«Я помню, что в молодости Иван был скромный, тихий парень, особо не выделялся. Он больше занимался боксом и бил руками. Я не знаю, в какой форме он сейчас находится, но противостояние с Мальдонадо будет в любом случае интересным для публики», — приводит слова Харитонова MMA.Metaratings.ru.

26 мая в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» младший из братьев Емельяненко 35-летний Иван дебютирует в поединке по правилам ММА против бразильца Фабио Мальдонадо, получившего в России широкую известность благодаря бою с Федором Емельяненко.