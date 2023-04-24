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Сегодня, 14:07

Чейл Соннен рассказал, почему Джон Джонс должен бросить вызов Сергею Павловичу

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что следующим за титул чемпиона UFC в тяжелом весе должен драться россиянин Сергей Павлович (18-1).

«У нас есть Джон и Стипе. Два чемпиона, два бойца из одной эпохи. Но вот в чем проблема: эти двое никак не могут подраться, — заметил Соннен на своем YouTube-канале. — Они должны были подраться в декабре 2022-го, потом в марте, потом в июле, а сейчас нам говорят, что их бой запланирован на ноябрь. Но почему мы вообще уверены, что они подерутся в ноябре? Разве мы забыли, что было в декабре, марте и июле? Я просто задаю логичный вопрос.

А тем временем у нас есть Сергей Павлович. У него, черт побери, шесть нокаутов в последних шести боях. Сергей — боец следующего поколения. Сейчас мы в том положении, когда нам открыто говорят: Джон завершит карьеру после следующего боя, что ему больше нечего доказывать. Я не хочу верить, что он просто сбежит после того, как ему повезло подраться с кикбоксером. Я искренне хотел бы услышать мнение самого Джона на этот счет.

Сергей — лучший кандидат на бой за титул, не говоря уже о том, что он без труда подпишет контракт на бой, в отличие от трижды сорвавшегося боя Джона со Стипе. Сергей должен говорить [о бое с Джонсом], он должен настаивать на этом поединке.

Но знаете, чего я бы хотел? Чтобы Джон бросил вызов Сергею. Я не критикую его, потому что он чемпион, и он не обязан бросать вызов претенденту. Но он может сделать то, что другие бы не смогли, а именно: в свои 35 лет бросить вызов лидеру нового поколения тяжеловесов, которого зовут Сергей Павлович. Это было бы нечто особенное, потому что это требует мужества».

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сергей Павлович
Чейл Соннен
UFC
ММА
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