Харитонов сообщил, что бой с Митрионом состоится 24 августа

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов сообщил, что бой с Мэттом Митрионом официально поврежден. Он сообщил, что поединок состоится 24 августа.
Первый поединок между 38-летним Харитоновым и 40-летним Митрионом состоялся 15 февраля. На 15-й секунде американец нанес запрещенный удар ногой в пах, из-за чего россиянин не смог продолжить бой. Поединок был признан несостоявшимся.
официально реванш подтвержден @bellatormma @ufc @bellatorkb @ufceurope @m1global @zharafight #камчатка #хабаровск#спорт#подготовка#сборы#америка#россия#европа#украина#казахстан#беллорусия#минск#команда#Тольковперединешагуназад#самбо#дзюдо#армейскийрукопашныйбой#универсальныйбой#бокс#кикбоксинг#грекоримскаяборьба#вольнаяборьба#слававдв#победа2019
Загрузка...