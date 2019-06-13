Харитонов сообщил, что бой с Митрионом состоится 24 августа

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов сообщил, что бой с Мэттом Митрионом официально поврежден. Он сообщил, что поединок состоится 24 августа.

Первый поединок между 38-летним Харитоновым и 40-летним Митрионом состоялся 15 февраля. На 15-й секунде американец нанес запрещенный удар ногой в пах, из-за чего россиянин не смог продолжить бой. Поединок был признан несостоявшимся.