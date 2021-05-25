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Александр Волков: «Москва в трех словах? Стройки, грязь, пробки»

19:33
Александр Волков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Волков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Боец тяжелого веса UFC Александр Волков поучаствовал в блице для портала Premier.one, в ходе которого описал Москву в трех словах.

- Лучшее место на планете, где ты бывал?

Кроме Подмосковья, моей дачи? (смеется). Лучшее место... Мне очень понравилась Греция. Мы с женой отдыхали на Крите. Среди всех мест, где я был, самое комфортное в плане отдыха. А в плане жизни самое прикольное — пока что в Москве. Тут много возможностей, много контактов, все говорят по-русски.

- Москва в трех словах?

- Стройки. Грязь. И пробки.

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