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Ринг-герлз на бое Харитонова будут топлес

14:11
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Россиянин Сергей Харитонов проведет поединок на голых кулаках против бывшего бойца UFC, ирландца Джеймса Максуинни.

Сообщается, что ринг-герлз поединка будут топлес.

Ранее стало известно, что Харитонов возобновил тренировки после длительного периода, связанного с травмами, полученными в потасовке с бойцом Адамом Яндиевым. В настоящий момент Харитонов является бойцом американской организации Bellator. На счету 40-летнего спортсмена 31 победа и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Максуинни 15 побед и 18 поражений в ММА.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CM38ZwljueI/?igshid=nsyfy00c0l0g

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