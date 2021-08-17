Харитонов прокомментировал желание Александра Емельяненко подраться на первом турнире Bellator
14:26
Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал желание Александра Емельяненко подраться на первом турнире Bellator в Москве.
«Я об этом читал, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Ну куда ему? Он уже никому и нигде не нужен. Только если на бои с блогерами или певцами, пока есть имя».
Александр Емельяненко проведет следующий поединок с блогером и самбистом Артемом Тарасовым. Ожидается, что они сразятся в сентябре в организации «Наше Дело».
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