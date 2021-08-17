Харитонов назвал условия, при которых согласится на бой против блогера или певца
Российский боец ММА Сергей Харитонов назвал условия, при которых бы согласился на бой против блогера или певца.
«Я бы согласился на бой с блогером или певцом, если бы перед поединком для меня были бы какие-то испытания, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Например, пробежать 20 километров, столько-то раз подтянуться или отжаться, чтобы я вышел уже на пределе — без сил. Тогда был бы уже другой разговор, а просто так драться с такими людьми...Конечно, это деньги, которые люди зарабатывают и винить их за это нельзя. У каждого своя жизнь, дети, жены и матери, которых нужно кормить.
Но вот для меня выйти с каким-то блогером можно, если только после испытания, ну и не бить его сильно — подраться на технику. В общем, сделать так, чтобы было интересно зрителю. А если ты профессиональный спортсмен и вышел просто бить блогера за деньги — для меня это как-то не понятно".
Харитонов проведет поединок против француза Чейка Конго 20 августа в турнире Bellator 265.
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