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Харитонов: «Федор достоин уважения, поскольку выбрал не самого простого соперника»

13:37
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Российский боец ММА Сергей Харитонов считает, что бывшие чемпионы UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум и Джуниор Дос Сантос не смогли бы составить конкуренцию в бою Федору Емельяненко на первом турнире Bellator в Москве.

«Хороший выбор — очень достойный, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Ни Джуниор Дос Сантос, ни Фабрисио Вердум сегодня не составят Федору конкуренцию — Тимоти Джонсон сильнее этих бойцов. Это мое мнение, и я могу ошибаться, но считаю, что сегодняшний Тимоти Джонсон круче сегодняшних Вердума и Дос Сантоса. Поэтому Федор достоин уважения, поскольку выбрал не самого простого соперника».

Турнир Bellator в Москве состоится 23 октября. В главном событии вечера Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.

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Никита Карин все материалы автора

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