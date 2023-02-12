Харитонов поздравил Махачева с победой над Волкановски: «Красавец! Полный вперед!»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после победы Ислама Махачева над Алексом Волкановски в главном бою турнира UFC 284.

«Поздравляю Ислама! Молодец! Отстоял титул. Красавец! Полный вперед!» — сказал Харитонов «СЭ».

Россиянин одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Махачев впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес Волкановски первое поражение в UFC. Теперь на счету Махачева 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.