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Сегодня, 09:04

Харитонов поздравил Махачева с победой над Волкановски: «Красавец! Полный вперед!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский боец ММА Сергей Харитонов в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после победы Ислама Махачева над Алексом Волкановски в главном бою турнира UFC 284.

«Поздравляю Ислама! Молодец! Отстоял титул. Красавец! Полный вперед!» — сказал Харитонов «СЭ».

Россиянин одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Махачев впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес Волкановски первое поражение в UFC. Теперь на счету Махачева 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев победил Волкановски решением судей! Ислам защитил титул в легком весе. Онлайн-трансляция боя UFC 284

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Сергей Харитонов
UFC
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