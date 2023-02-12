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Сегодня, 09:02

Махачев — Волкановски: как выглядели бойцы после боя UFC 284

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ислам Махачев (справа) и Александр Волкановски.
Фото Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски
Ислам Махачев.
Фото Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски
Александр Волкановски.
Фото Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски
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Российский боец Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

Махачев одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46). После поединка у россиянина остались ссадины на лбу.

Ислам Махачев. Фото Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски
Ислам Махачев.
Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски

Волкановски сразу после завершения заключительного, пятого раунда отправился к врачам, которые помогли австралийцу остановить кровотечение, которое возникло из-за рассечения.

Александр Волкановски. Фото Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски
Александр Волкановски.
Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски

Волкановски потерпел второе поражение в карьере и первое за все время выступлений в UFC. Махачев впервые защитил чемпионский титул UFC в легком весе.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев победил Волкановски решением судей! Ислам защитил титул в легком весе. Онлайн-трансляция боя UFC 284

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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