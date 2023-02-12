Махачев — Волкановски: как выглядели бойцы после боя UFC 284
Российский боец Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.
Махачев одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46). После поединка у россиянина остались ссадины на лбу.
Ислам Махачев.
Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски
Волкановски сразу после завершения заключительного, пятого раунда отправился к врачам, которые помогли австралийцу остановить кровотечение, которое возникло из-за рассечения.
Александр Волкановски.
Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски
Волкановски потерпел второе поражение в карьере и первое за все время выступлений в UFC. Махачев впервые защитил чемпионский титул UFC в легком весе.
Новости