Махачев — Волкановски: как выглядели бойцы после боя UFC 284

Российский боец Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

Махачев одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46). После поединка у россиянина остались ссадины на лбу.

Ислам Махачев. Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски

Волкановски сразу после завершения заключительного, пятого раунда отправился к врачам, которые помогли австралийцу остановить кровотечение, которое возникло из-за рассечения.

Александр Волкановски. Скриншот трансляции боя Махачев — Волкановски

Волкановски потерпел второе поражение в карьере и первое за все время выступлений в UFC. Махачев впервые защитил чемпионский титул UFC в легком весе.