Харитонов после нападения Яндиева проведет в больнице минимум 10 дней

Боец Bellator Сергей Харитонов из-за побоев, которые ему нанес боец UFC Адам Яндиев, проведет в больнице минимум 10 дней. Об этом «СЭ» сообщил адвокат Харитонова — Александр Кравцов.

Инцидент произошел в пятницу во время турнира по ММА в Москве. Яндиев и Харитонов вышли поговорить в фойе. Яндиев напал на Харитонова внезапно, нанеся два сильных удара руками, а потом повалил.

«Сейчас он [Харитонов] находится в стационаре, — сказал Кравцов. — Его госпитализировали, сделали укол. Его очень долго обследовали, сделали КТ. Он, мягко сказать, чувствовал себя не очень хорошо. Стабильно не очень хорошо. Головные боли, очень большая гематома на лице с правой стороны в районе глаза, перелом носа, сотрясение мозга. По крайней мере, это то, что было установлено».

«Карьера? Знаете, пока об этом никто не говорил, — отметил адвокат. — Вопрос об этом не ставился. Для нас сейчас главное — это его здоровье. Его положили в больницу минимум на 10 дней. Минимум».

На счету 40-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. У 32-летнего Яндиева 9 побед и 1 поражение в ММА. Яндиев не выступал более двух лет. (Илья Андреев)