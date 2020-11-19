Харитонов ответил на обвинения в стукачестве

Боец Bellator Сергей Харитонов в интервью «СЭ» ответил тем, кто критикует его за жалобу в полицию на бойца UFС Адама Яндиева.

Ранее с критикой Харитонова по этому поводу выступили ряд бойцов ММА, в том числе претендент на титул чемпиона АСА в полулегком весе Марат Балаев. Балаев назвал Харитонова стукачом.

«Вы предлагаете мне сразу же после инцидента идти, вызывать [Яндиева] и биться насмерть? Я сейчас хочу, чтобы другим было неповадно, — сказал Харитонов. — Я не сторонник того, чтобы бежать в милицию и писать заявление, что тебя где-то побили, но вот этот беспредел, который творит Борода — это уже не первый раз. Я знаю, что раньше были ситуации со стрельбой, с ножами. Человек чувствует безнаказанность».

«Я хочу, чтобы наши дети ходили в школу спокойно, как я когда-то в Советском Союзе ходил, — отметил боец Bellator. — Я хочу, чтобы на улицах был порядок, чтобы люди не боялись выходить на улицу. Для чего нужна полиция? Чтобы защищать мирных граждан. Посмотрите даже на видео в тот вечер — его никто не держал, а в меня вцепилась куча народу. Когда он бил неожиданно, он мог этим кастетом попасть в висок, а я мог упасть затылком, удариться и умереть. Я мог лишиться зрения конкретно — он мне и так попал в глаз, еще непонятно — что там будет дальше. Все, что угодно, могло произойти».

«Я видел ролики, где он говорит, что если вы показываете силу, то показывайте ее только в залах и ни в коем случае не на улице. Для чего он делает эти ролики? Чтобы повлиять на каких-то людей сверху, показать им себя. Я же не показушник. Я говорю, что спортсмены должны себя реализовывать только на татами, в ринге, в клетке. И ни в коем случае не кичиться «вот, я такой здоровый, крепкий» и сразу при любой возможности бить на улице. Ни в коем случае. Защитить более слабого, предотвратить нападение, или когда есть прямая угроза жизни — когда преступник с пистолетом, с ножом — тут да, ты должен включиться. А вот так по беспределу ни в коем случае нельзя наносить удары неожиданные, вообще нельзя применять свою силу на улице. Этот случай опозорил наш спорт в очередной раз». (Илья Андреев)