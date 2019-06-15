Харитонов не хотел бы драться с Емельяненко

Боец ММА Сергей Харитонов заявил, что не хотел бы драться с Федором Емельяненко, но при соответствующем решении руководства Bellator готов провести с ним бой.

– Я не хочу драться с Федором, но если нас в Bellator сведут, то мне придется с ним выступать, Мне это не нужно, я не хочу с ним драться! Но мы оба выступаем в Bellator и, если Скотт Кокер (глава Bellator) скажет мне, что нужно выступать с Федором, я буду с ним драться, – цитирует ТАСС Харитонова.

Также боец положительно оценил решение Емельяненко продолжить карьеру:

– Молодец! Только вперед и ни шагу назад, – отреагировал на новость Харитонов.

Емельяненко подписал новый контракт с организацией Bellator. На его счету 38 побед (14 из них – нокаутом) и шесть поражений в ММА, также один поединок признан несостоявшимся.

Емельяненко решил продолжать. Он не хочет уйти побежденным