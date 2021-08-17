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Харитонов: «Я не могу назвать себя патриотом своей страны»

14:56
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Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал, почему не считает себя патриотом России.

«Я не могу назвать себя патриотом своей страны, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». —  Я зарабатываю деньги не в России, а в Америке и Японии. А здесь я гол как сокол. Я люблю свою страну, в которой вырос и воспитывался. В России у меня живут родители и дети. Как говорится: я другой страны не знаю, где так вольно дышит человек, но зарабатывать...Я в России начал зарабатывать только тогда, когда поднялся за границей. Если бы сидел в России и никуда не выезжал, то по прежнему выходил драться за 200-300 долларов и подрабатывал таксистом, грузчиком или охранником».

Харитонов проведет поединок против француза Чейка Конго 20 августа на турнире Bellator 265.

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