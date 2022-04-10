UFC опубликовал судейские карточки реванша Петра Яна и Алджамейна Стерлинга

Пресс-служба UFC опубликовала судейские карточки по итогам со-главного поединка турнира UFC 273 между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

Лишь один судья посчитал, что победу одержал россиянин. Кристофер Ли присудил Яну победу со счетом 48-47, а Сэл Д'Амато и Элизео Родригес признали победу Стерлинга.

Все трое арбитров отдали Яну победу в четвертом и пятом раундах, а Стерлингу — во втором и третьем. Двое судей посчитали, что американец выиграл первый раунд. Благодаря этому Стерлинг одержал победу в поединке и защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Стерлинг и Ян провели второй поединок между собой. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда американец одержал победу из-за дисквалификации россиянина за запрещенный удар коленом.