Опубликовано полное письмо Даны Уайта в поддержку Кейна Веласкеса

Адвокат Кейна Веласкеса, Марк Герагос, подал в суд 246-страничный документ, в котором содержалось полное письмо главы UFC Даны Уайта к судье, рассматривающему дело Веласкеса о покушении на убийство.

Текст письма, которое было написано 4 марта, опубликовало издание MMA Junkie.

«Уважаемому судье Высшего суда Санта-Клары.

Я пишу этот текст, полностью зная об обвинениях, выдвинутых против Кейна Веласкеса. Я был шокирован, узнав об этих обвинениях, поскольку они совершенно точно не характерны для человека, который, как я могу с гордостью сказать, был двукратным чемпионом UFC в тяжелом весе.

Я знаю господина Веласкеса 15 лет, и за все время пребывания в UFC он достойно представлял нашу компанию и всегда с уважением относился к другим людям. Он был образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен. Он создавал положительный имидж всего UFC. Господин Веласкес был профессионалом, он сделал все возможное, чтобы продвигать смешанные единоборства не только как развлекательный продукт, но и как спорт, требующий дисциплины и характера.

Будучи американцем мексиканского происхождения, господин Веласкес гордился своим наследием и не упускал возможности посетить Мексику от лица нашей компании, чтобы выразить благодарность мексиканским фанатам.

Люди, которые знают господина Веласкеса лучше других, описывают его как скромного человека с тихим голосом, который предан своей семье — жене и двум детям.

Уверен, что если дать возможность господину Веласкесу выйти из-под заключения, он вернется к семье и продолжит оказывать положительное влияние на свое сообщество.

Я искренне прошу вас принять во внимание мои слова, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги в процессе по делу господина Веласкеса.

Если вы хотите, чтобы я подтвердил свои слова, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Искренне ваш, Дана Уайт. Президент UFC».

Ранее Веласкесу было отказано в освобождении из-под заключения под залог. Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался 4-летнего сына бойца.