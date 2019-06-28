Харитонов может провести бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов сообщил, что ведет переговоры о бое с Александром Емельяненко​.

​– Мой друг с ними на связи. Бой реален, – цитирует Харитонова ТАСС.

Ближайший поединок 38-летний россиянин проведет 24 августа в США против американца Мэтта Митриона​. Первый поединок между бойцами был признан несостоявшимся после удара в пах со стороны Митриона.

Сергей Харитонов: "Если кто-то хочет увидеть, как я дерусь с алкоголиком Емельяненко, пусть платит деньги"