«Краснодар» разгромил «Ахмат» и с первого места в группе вышел в плей-офф Пути РПЛ
«Краснодар» на выезде разгромил «Ахмат» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.
На 10-й минуте матча счет открыл Дмитрий Воробьев. Во втором тайме отличились Кристиан (81-я минута) и Джон Кордоба (87-я минута).
«Краснодар» набрал 13 очков и занял первое место в таблице группы B. «Быки» вышли в плей-офф Пути РПЛ.
«Ахмат» с 5 очками занял последнее, четвертое место. Грозненцы покидают Кубок России.
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