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Сегодня, 16:44

Ханов рассказал, почему выбрал кулачные бои

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал, почему выбрал кулачные бои, а не смешанные единоборства.

«Меня изначально привлекала возможность подраться на голых кулаках. Во многом шел туда именно потому, что понимал: здесь не будет ни грэпплинга, ни ударов ногами или коленями. Только бокс без перчаток. Но при этом отмечу, что меня самого сложно назвать фанатом единоборств в общепринятом понимании этого слова. Например, я не люблю смотреть поединки и крайне редко специально выкраиваю время для этого. Могу случайно включить телевизор, когда там транслируется какое-то шоу. Мне больше нравится драться самому, нежели наблюдать, как это делают другие», — приводит слова Ханова RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1116542-top-dog-fc-vybor-edinoborstva
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