Ханов рассказал, почему выбрал кулачные бои

Бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал, почему выбрал кулачные бои, а не смешанные единоборства.

«Меня изначально привлекала возможность подраться на голых кулаках. Во многом шел туда именно потому, что понимал: здесь не будет ни грэпплинга, ни ударов ногами или коленями. Только бокс без перчаток. Но при этом отмечу, что меня самого сложно назвать фанатом единоборств в общепринятом понимании этого слова. Например, я не люблю смотреть поединки и крайне редко специально выкраиваю время для этого. Могу случайно включить телевизор, когда там транслируется какое-то шоу. Мне больше нравится драться самому, нежели наблюдать, как это делают другие», — приводит слова Ханова RT.