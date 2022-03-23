«Готов помочь ему». Чимаев согласился подготовить Конора к бою с Усманом

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) сообщил, что если Конор Макгрегор (22-6) захочет подготовиться к потенциальному бою с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-1), то он готов помочь ему.

«Если Макгрегор хочет вернуться, если он нуждается в помощи, мы готовы помочь ему, — сказал Чимаев на своем YouTube-канале. — Его бой с Усманом возможен, потому что Конор популярный боец. Они оба могут заработать много денег. Думаю, что UFC хотят организовать этот бой.

Когда я прикончу Бернса, то, полагаю, получу титульный бой. Но это бизнес. UFC делают ставку на тех, кто знаменит и приносит больше денег. Я понимаю правила игры. Посмотрим, что будет дальше. Если Конор хочет потренироваться с нами, то мы готовы помочь ему".

Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.