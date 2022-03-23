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Сегодня, 15:26

AMC Fight Nights может в этом году провести турнир в ОАЭ

Давид Хачатрян
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Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что он вместе с владельцем лиги Амиром Мурадовым считает, что в этом году организация может провести турнир в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Если говорить о проектах международных, то здесь стоит отметить, что большое количество стран стало еще более «дружественным» нам. Одна из этих стран, на мой взгляд, Объединенные Арабские Эмираты. У нас с Амиром есть идея провести там ивент в этом году», — написал Гаджиев в соцсетях.

Следующий турнир AMC Fight Nights пройдет 25 марта в Астрахани. В главном событии турнира сойдутся Григорий Пономарев и Юсуп Шуаев.

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