AMC Fight Nights может в этом году провести турнир в ОАЭ

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что он вместе с владельцем лиги Амиром Мурадовым считает, что в этом году организация может провести турнир в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Если говорить о проектах международных, то здесь стоит отметить, что большое количество стран стало еще более «дружественным» нам. Одна из этих стран, на мой взгляд, Объединенные Арабские Эмираты. У нас с Амиром есть идея провести там ивент в этом году», — написал Гаджиев в соцсетях.

Следующий турнир AMC Fight Nights пройдет 25 марта в Астрахани. В главном событии турнира сойдутся Григорий Пономарев и Юсуп Шуаев.