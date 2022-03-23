Чейл Соннен: «Если кто-то и может стать первым тройным чемпионом, так это Конор»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что Конор Макгрегор — единственный, кто может стать первым тройным чемпионом в истории UFC. Для этого ему нужно победить чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«Если кто-то и может стать первым тройным чемпионом, так это Конор, — заявил Соннен на своем YouTube-канале. — Я не имею в виду, что у него есть какие-то космические навыки. Я имею в виду, что он все еще выступает и уже является чемпионом двух весовых категорий, при этом может выступать в полусреднем весе. Конор буквально единственный, кто может стать первым тройным чемпионом UFC».

Макгрегор стал первым двойным чемпионом в истории UFC. 12 декабря 2015 года он завоевал титул UFC в полулегком весе, отправив Жозе Альдо в нокаут в первом раунде на UFC 194. Титул в легком весе ирландский боец завоевал 12 ноября 2016 года на UFC 205, победив Эдди Альвареса техническим нокаутом во втором раунде.