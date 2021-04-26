Женское MMA получило официальный статус в России

В Министерстве спорта России женское ММА было признано официальной спортивной дисциплиной. Об этом 26 апреля сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин, информирует Союз смешанных единоборств MMA в России.

Теперь занимающиеся ММА россиянки будут официально наравне с мужчинами отбираться в национальную сборную, получат возможность выполнить спортивные мастерские звания.