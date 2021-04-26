Женское MMA получило официальный статус в России
18:00
В Министерстве спорта России женское ММА было признано официальной спортивной дисциплиной. Об этом 26 апреля сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин, информирует Союз смешанных единоборств MMA в России.
Теперь занимающиеся ММА россиянки будут официально наравне с мужчинами отбираться в национальную сборную, получат возможность выполнить спортивные мастерские звания.
Дополнительная информация:
https://unionmma.ru/news/zhenskoe-mma-poluchilo-ofitsialnyij-status/
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю