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Женское MMA получило официальный статус в России

18:00
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В Министерстве спорта России женское ММА было признано официальной спортивной дисциплиной. Об этом 26 апреля сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин, информирует Союз смешанных единоборств MMA в России.

Теперь занимающиеся ММА россиянки будут официально наравне с мужчинами отбираться в национальную сборную, получат возможность выполнить спортивные мастерские звания.

Дополнительная информация:

https://unionmma.ru/news/zhenskoe-mma-poluchilo-ofitsialnyij-status/

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