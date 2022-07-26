Чимаев: «Уважаю Диаса, но выйду в клетку, чтобы размазать его лицо»

Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев в ходе интервью для шоу The MMA Hour поделился ожиданиями от боя против Нейта Диаса.

— Мне сказали, что 10 сентября я дерусь. Посмотрим. Я все еще не верю, что этот тощий парень выйдет на бой. Я готов подраться с ним хоть в 84, хоть в 93 кг. Я подписал контракт, не знаю, подписал ли он.

— Вы удивлены, что вам дали такого соперника?

— Да. Когда мой менеджер сказал мне, что бой согласован, я такой: «Крутое дерьмо. Заработаем, сделаем имя». Нейт или Ник, как его зовут... сказал, что он мне не нравится, но он мне нравится. Я рос на его боях, я учился в школе, когда он дрался в UFC. Это фантастика, что я дерусь с ним. Мне он очень нравится. Для меня UFC было, как кино, когда я был маленьким. А теперь я дерусь там. Я уважаю его, жесткий парень, он все еще опасен, дерется до последних секунд. Их с братом называют гангстерами, вот и посмотрим, кто гангстер. Я уже говорил, что мы, чеченцы — дети войны, мы едим гангстеров на завтрак. Но я уважаю его, он принял бой, зная, что я моложе.

— Вам комфортно в той позиции, которую для вас выбрала UFC на этот бой? Последний бой Нейта по контракту, и они выбрали вас в соперники, чтобы выпроводить его из UFC как следует.

— Да, почему нет? Они делают свою работу, я свою. Мне все равно. Дали бы мне Камару Усмана, мне было бы все равно. Я рад, что мне дали его, он легенда. Гилберт Бернс был для меня очень сложным соперником, потому что он маленький, грэпплер. Мой бокс лучше работает, когда соперник такой же высокий, как я. А он [Нейт] высокий, мне будет легче. Вы видели, когда я нокаутировал Джеральда Мирсшарта, он высокий, а Гилберт был мне неудобен.

Поединок Чимаева и Диаса пройдет 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.