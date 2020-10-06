Хабилов рассказал, когда может дебютировать в Bellator

Российский боец Рустам Хабилов рассказал в интервью «СЭ», что хотел бы дебютировать в Bellator в этом году — но не раньше поздней осени.

«Знаю, что лига хочет провести в этом году еще один турнир в Европе, — сказал 34-летний Хабилов. — Я постараюсь туда попасть, но только если он пройдет не раньше, чем в конце ноября. Все же к дебюту нужно подготовиться как следует».

Хабилов с 2012 года выступал в UFC, где провел 13 боев (10 побед, 3 поражения).

«Над предложением Bellator долго не думал, — отметил боец. — Предложение хорошее, условия намного лучше, чем в UFC. В UFC я года четыре стоял на одном месте. А тут уже что-то новое. Интересно попробовать себя в новой организации».

По мнению Хабилова, в UFC не стали продлевать с ним контракт, так как он уже несколько лет не может получить американскую визу.

— Лучше ли будет с визой теперь? Думаю, Bellator больше [чем UFC] постарается поработать над моей визой, — сказал боец. — Кто знает, может, что-то и получится. В любом случае, если у организации будет два-три турнира в Европе, и я буду в них участвовать — для меня это достаточно. Для меня все равно нереально проводить четыре-пять поединков за год. Три боя за год — это максимум для меня.

Большую часть карьеры Хабилов провел в легком весе (до 70,3 кг). В Bellator он намерен выступать в полусреднем весе (до 77,1 кг).

— Сейчас вешу 92-93 килограмма, так что буду отлично чувствовать себя в полусреднем весе. Могу опуститься и в 70 килограммов — ради реванша с Бенсоном Хендерсоном или в случае хорошего предложения. Но постоянно выступать в легком весе не собираюсь, — сказал Хабилов. (Илья Андреев)

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