Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) признался, что не получает удовольствия от своей популярности.

«Честно говоря, мне не комфортно [от славы]. У нее много минусов, — сказал Нурмагомедов в интервью Eagle FC. — Конечно, я могу заниматься бизнесом, но, в большинстве случаев, я чувствую себя не комфортно, потому что все глаза прикованы на тебе. Все время. Везде. Я могу раскрепощенно чувствовать себя только в своей комнате, в своем доме. Когда я выхожу на улицу, я не чувствую себя комфортно».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.