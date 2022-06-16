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Сегодня, 15:55

Хабиб — о своей популярности: «Мне не комфортно, потому что все глаза прикованы на тебе»

Хабиб признался, что не получает удовольствия от своей популярности
Давид Хачатрян
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Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) признался, что не получает удовольствия от своей популярности.

«Честно говоря, мне не комфортно [от славы]. У нее много минусов, — сказал Нурмагомедов в интервью Eagle FC. — Конечно, я могу заниматься бизнесом, но, в большинстве случаев, я чувствую себя не комфортно, потому что все глаза прикованы на тебе. Все время. Везде. Я могу раскрепощенно чувствовать себя только в своей комнате, в своем доме. Когда я выхожу на улицу, я не чувствую себя комфортно».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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