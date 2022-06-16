Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:05

Хабиб: «Дана Уайт — лучший промоутер всех времен. Никто даже близко не стоит с ним»

Хабиб Нурмагомедов назвал Дану Уайта лучшим промоутером в истории
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) уверен, что глава UFC Дана Уайт является лучшим промоутером в истории. Кроме того, россиянин подчеркнул, что будет все время учиться у Уайта.

«На мой взгляд, Дана Уайт — лучший промоутер всех времен. Никто даже близко не стоит с ним, — сказал Нурмагомедов в интервью Eagle FC. — Я стараюсь учиться у него. Я только начинаю. Думаю, я многому могу у него научиться. В ближайшие десять, двадцать лет я буду учиться у него. Он любит играть в игры. Даже в этом я должен учиться у него. В прошлый раз, когда я общался с ним, он сказал мне: «Теперь ты еще лучше будешь понимать меня».

Нурмагомедов является главой промоушена Eagle FC. 24 октября 2020 года он завершил карьеру в UFC, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Футбол
Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
ММА
1
0
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб о своей популярности: «Мне некомфортно, потому что все глаза прикованы на тебе»

Артем Резников не сделал вес в преддверии боя с Дави Рамосом на ACA 140
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости