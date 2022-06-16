Боец UFС рассказал, за счет чего Чимаев может победить Адесанью

Боец UFC Роман Долидзе поделился мнением о шведском бойце Хамзате Чимаеве и рассказал о ключе к успеху в его потенциальном поединке против чемпиона организации в среднем весе Исраэля Адесаньи.

— Адесанья, как кажется, очень легко выигрывал последние поединки. Вы видите бойца, который может победить его, или способ, как это сделать?

— Нужно больше борьбы и напора, — цитирует Долидзе «РБ Спорт». — У Веттори были шансы победить, особенно когда он забрал спину. Если бы он обладал хорошими навыками душить со спины, то мог бы выиграть.

— Адесанье бросал вызов Хамзат Чимаев. Сможет ли он победить Исраэля и не разрушился ли его образ после тяжелой победы над Гилбертом Бернсом?

— Нужно понимать, что раз на раз не приходится. Бывают тяжелые моменты, меняются соперники. Вначале Чимаев легко проходил своих оппонентов, но они не того уровня, который есть сейчас. Победа есть победа, Хамзат — большой молодец. Думаю, ответ на ваш вопрос мы увидим в скором будущем.

Чимаев в последнем бою победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Адесанья в последнем бою одолел Роберта Уиттакера (23-6) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США.