Хабиб заявил, что ему принадлежат самые доминирующие годы в истории UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что он является самим доминирующим бойцом в истории промоушена.

— Ровно 4 года назад, выиграв 6 боев подряд, я был очень близок к поясу, — написал Нурмагомедов в Instagram. — Но потом я получил очень серьезную травму колена и бое, которого я раскидываю на этом видео, стал чемпионом, потом я получил еще один разрыв колена во время возвращения, потом перелом ребер, после чего я смог вернуться только через 2 года.

Но то что было после возвращения уже история, история которая запомнится как самые доминирующие 4 года в истории UFC. С этими фактами ни кто не поспорит, кому-то это нравится, а кому-то — нет, но, что интересно, мы продолжим идти дальше.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победы.