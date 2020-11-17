Хабиб запустит своего оператора мобильной связи

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в декабре в пилотном режиме запустит в Москве виртуального оператора Eagle Mobile, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора компании «Первый Мобильный» (юридическое лицо Eagle Mobile) Михаила Лехтмана.

По его словам, проект будет запускаться на сети «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2). Предварительный план подразумевает, что в 2021 году компания будет оказывать услуги в 15 регионах России, а к 2023 году нарастит абонентскую базу до 2 миллионов человек.

По словам Лехтмана, абоненты оператора в рамках программы лояльности получат сувенирную продукцию с подписью Хабиба Нурмагомедова, эксклюзивные записи его боев, возможность сфотографироваться с бойцом

При этом Лехтман уточнил, что Нурмагомедов будет совладельцем компании и лицом бренда, однако не будет принимать участие в текущей операционной деятельности компании.

Нурмагомедов провел в MMA 29 боев, во всех одержал победы. Одолев Джастина Гэтжи 24 октября, россиянин объявил о завершении карьеры.