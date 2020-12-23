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Хабиб возглавил рейтинг спортсменов в 2020 году по данным «Медиалогии»

Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
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Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг российских спортсменов за 2020 год. Возглавил этот список чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб в 2020 году провел один поединок. 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он выступил на турнире UFC 254 и досрочно победил Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он заявил о завершении карьеры.

Второе и третье места в этом рейтинге заняли футболисты Артем Дзюба и Александр Кокорин соответственно.

Топ-30 спортсменов

2020 год

1. Хабиб Нурмагомедов (смешанные единобрства)

2. Артем Дзюба (футбол)

3. Александр Кокорин (футбол)

4. Александр Овечкин (хоккей)

5. Алексей Миранчук (футбол)

6. Алина Загитова (фигурное катание)

7. Федор Смолов (футбол)

8. Александра Трусова (фигурное катание)

9. Даниил Квят («Формула-1»)

10. Алена Косторная (фигурное катание)

Дополнительная информация:

https://www.mlg.ru/ratings/sport/8003/

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